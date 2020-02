Sei Nazioni 2020, Guglielmo Palazzani: “Speriamo di vedere un Olimpico pieno”

Si avvicina l’esordio casalingo dell’Italia nel Sei Nazioni 2020 di rugby: gli azzurri ospiteranno la Scozia a Roma sabato 22 febbraio alle ore 15.15. La lunga settimana che porterà al terzo incontro del torneo è iniziata con l’intervista rilasciata dal mediano di mischia Guglielmo Palazzani al sito federale.

Così l’azzurro sulla gara in Francia: “C’è stato un miglioramento rispetto alla partita contro il Galles e ora bisogna mantenere ciò che di buono abbiamo mostrato in campo contro la Francia. Il risultato indica che ciò che è stato fatto non è ancora abbastanza. Vogliamo riscattarci sabato in casa contro la Scozia andando a caccia di una vittoria che nel 6 Nazioni manca da un po’ di tempo“.

L’atleta delle Zebre analizza i punti da migliorare: “Stiamo cercando di migliorarci di settimana in settimana cercando di avere un impatto fisico maggiore nella partita andando anche a perfezionare le situazioni di gioco che non hanno funzionato al meglio. Dobbiamo focalizzarci sulle cose che possiamo controllare e cercare di rispettare il piano di gioco“.

Il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo nella gara che appare maggiormente alla portata: “E’ la nostra prima partita a Roma nel 2020. In questo torneo le squadre che giocano in casa cercano di mostrare qualcosina in più grazie anche all’aiuto del pubblico. Speriamo di vedere un Olimpico pieno e con il supporto dei nostri tifosi, insieme al lavoro che stiamo svolgendo quotidianamente, provare a strappare un risultato importante“.

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse