Pallanuoto, la Pro Recco porta le gare di Champions League 2020 a Verona, Cuneo e, forse, Bari

Dopo Bergamo, Bologna e Novara, ecco Verona, Cuneo e, con ogni probabilità, Bari: continua la Champions League di pallanuoto itinerante per la Pro Recco, che ha annunciato, dopo le prime tre già disputate, altre due gare lontano da Genova (dove però si giocherà la Finale Eight a giugno), mentre una terza è stata anticipata da indiscrezioni di stampa.

Da tempo era noto che venerdì 21 febbraio i liguri giocheranno a Verona la sfida contro i magiari dell’OSC Budapest, ma dal sito ufficiale della società si apprende anche che la gara del 10 aprile, valida per la quarta giornata di ritorno, si giocherà lontano da casa: raggiunta l’intesa per disputare la partita contro i tedeschi dell’Hannover a Cuneo.

Secondo quanto riportato da wpdworld.com, infine, il match valido per il turno successivo, previsto per il 21 aprile, sarà giocato per la prima volta nel Sud Italia, per la precisione a Bari, che ospiterà la sfida contro i croati del Mladost. Si attende però ancora il comunicato ufficiale della Pro Recco in merito.

Foto: Fabio Fagiolini LPS