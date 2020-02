Scommesse Super Bowl 2020: le quote dei bookmakers e le tutte cifre. Kansas City Chiefs favoriti

I Kansas City Chiefs sono i favoriti per la vittoria del Super Bowl 2020, la partita delle partite per quanto riguarda il football americano. La finale del campionato NFL andrà in scena domenica 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA) e la compagine trascinata dallo strepitoso Mahomes è vista meglio dai bookmakers: gli allibratori hanno infatti quotato il successo di questa franchigia a 1.80, un moltiplicatore tutt’altro che esorbitante per chi vorrà scommettere. Si tratta comunque di un match particolarmente combattuto e che da tradizione esce da qualsiasi schema, la posta in palio è elevatissima, una Nazione intera si ferma per questo evento e nessuno vuole sbagliare.

Chiefs dunque favoriti secondo gli esperti ma i San Francisco 49ers, avversari di turno, non sono poi così lontani visto che una vittoria di Garropolo e compagni è data a 2.00. Sì affrontano due squadre abbastanza diverse tra loro. Kansas ha disputato una regolar season senza particolari squilli, poi si è scatenata durante i playoff confezionando due grandi rimonte contro Houston e Tennessee. San Francisco è una squadra votata all’attacco, è seconda per punti segnati in tutta la Lega e vorrà confermarsi nell’occasione più importante spinta da fuoriclasse come George Kittle e Deebo Samuel.

Di seguito le quote per le scommesse del Super Bowl 2020, il programma dettagliato con tutti gli orari e come vederlo in diretta tv e streaming, gli artisti che si esibiranno durante il concerto di metà partita e tutte le informazioni per seguire uno degli eventi più importanti dell’anno.

SCOMMESSE SUPER BOWL 2020: LE QUOTE DEI BOOKMAKERS

Vittoria dei Kansas City Chiefs quotata a 1.80.

Vittoria dei San Francisco 49ers quotata a 2.00.

SUPER BOWL 2020: QUANDO E DOVE SI GIOCA? DATA E PROGRAMMA

Il Super Bowl 2020 si giocherà domenica 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA). Si affronteranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio (ora italiana, a Miami sono indietro sei ore rispetto a noi).

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO:

00.30 Super Bowl 2020, San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs

COME VEDERE IL SUPER BOWL 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Canale 20.

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SUPER BOWL 2020, CHI CANTA L’INNO AMERICANO?

L’Inno Nazionale che precede l’incontro sarà cantato da Demi Lovato.

SUPER BOWL 2020, CHI CANTA AL CONCERTO DI METÀ PARTITA. HALF TIME SHOW

Il concerto di metà partita sarà tenuto da Shakira e Jennifer Lopez.

