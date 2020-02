Sci freestyle, Coppa del Mondo moguls: Laffont e Kingsbury vincono a Calgary

A Calgary (Canada) si è disputata la quinta tappa della Coppa del Mondo 2020 di moguls, disciplina dello sci freestyle. La francese Perrine Laffont ha ribadito ancora una volta tutta la sua superiorità e ha vinto la quinta gara consecutiva in stagione (81.22 punti) battendo la kazaka Yuliya Galysheva (80.69) e la canadese Justine Dufour-Lapointe (79.94): ora la fuoriclasse di questo sport può vantare ben 238 punti di vantaggio su Galysheva e ha già messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. Il canadese Mikael Kingsbury è il Re indiscusso delle moguls e oggi lo ha ribadito trionfando in casa (89.09): quarta vittoria stagionale per il 27enne che ha regolato comodamente lo svedese Walter Wallberg (85.10) e il kazako Dmitriy Reikherd (84.19). Kingsbury ora ha 115 punti di vantaggio sul giapponese Ikuma Horishima, oggi quinto al traguardo.

Foto: Shutterstock