Sci alpino, startlist e pettorali di partenza discesa Crans Montana 2020: programma, orario e tv

Venerdì 21 febbraio si disputerà la discesa libera femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo nella località svizzera dove andrà in scena una gara di cruciale importanza per la classifica generale, Federica Brignone e Petra Vlhova vogliono avvicinarsi alla statunitense Mikaela Shiffrin che salterà anche questo weekend dopo la morte del papà: l’azzurra scatterà col pettorale numero 1, subito dopo di lei scenderà la slovacca. La valdostana ha tutte le carte in regola per puntare al podio e magari anche alla vittoria ma attenzione alla svizzera Corinne Suter, all’austriaca Nicole Schmidhofer, alla ceca Ester Ledecka, alle altre austriache Nina Ortlieb e Ramona Siebenhofer.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della discesa libera femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DISCESA FEMMINILE CRANS MONTANA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 21 FEBBRAIO:

10.05 Discesa libera femminile a Crans Montana

DISCESA FEMMINILE CRANS MONTANA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST DISCESA FEMMINILE CRANS MONTANA: I PETTORALI DI PARTENZA

1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

3 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

4 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

7 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

8 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

break

11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

12 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

13 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

14 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

15 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

19 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

20 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

break

21 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

22 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

23 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

24 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

25 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

26 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

27 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

28 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

29 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

30 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

31 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

32 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head

break

33 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

34 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic

35 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

36 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

37 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT

38 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

39 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon

40 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head

41 206367 HRONEK Veronique 1991 GER

42 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli

43 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

44 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA Head

45 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

47 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer

