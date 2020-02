Sci alpino, Sofia Goggia parte per Garmisch per sfruttare una delle sue piste preferite

Anche se non ha ancora vinto in carriera sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen (Germania), Sofia Goggia ama in maniera particolare la pista incastonata sulle montagne bavaresi. Oltre ad aver sempre centrato ottimi risultati, il tracciato tedesco ha un valore particolare per la nostra fuoriclasse. Un anno fa, per esempio, sancì il suo rientro nel Circo Bianco, e lo fece con addirittura due secondi posti tra discesa e supergigante. Due piazze d’onore che sottolinearono la voglia di rimettersi gli sci ai piedi della campionessa olimpica di discesa di PyeongChang 2018 e, soprattutto, le qualità della bergamasca.

Oggi, ad un anno esatto di distanza, come arriva la nostra portacolori all’appuntamento con Garmisch? Sicuramente con uno stato d’animo suddiviso su due fronti. Da un lato con la voglia di mettersi alle spalle le ammaccature rimediate a Bansko, dall’altra con la chiara intenzione di rimettere le cose in chiaro e tornare sul gradino più alto del podio nelle prove veloci. Lo si è ampiamente letto sul volto di Sofia Goggia al termine della gara di Rosa Khutor di domenica. Soddisfazione per il secondo posto e felicità per la vittoria di Federica Brignone, ma al contempo una sana “arrabbiatura” per aver gettato alle ortiche una ottima chance di tornare alla vittoria, pasticciando un po’ troppo nell’ultimo tratto.

A questo punto la sciatrice classe 1992 è pronta rimboccarsi le maniche per puntare al primo successo sulla Kandahar dove ha inanellato quattro secondi posti consecutivi. L’assenza di Mikaela Shiffrin, per le ben note e tristi vicende familiari, darà una chance ulteriore alle nostre atlete per continuare ad ampliare il filotto di risultati di questa annata che sta diventando davvero storica. In questi festeggiamenti vuole inserirsi anche Sofia Goggia che, incredibile a dirsi, in questa Coppa del Mondo di sci alpino ha vinto solamente in una occasione, il supergigante di Sankt Moritz, per cui farà di tutto per ritoccare il suo libro dei record. Le avversarie, connazionali in primis, non mancheranno. Il timore maggiore, tuttavia, arriva dal meteo. No, non sono annunciate nevicate o tempeste, bensì temperature che dire primaverili è davvero dire poco. Si correrà, quindi, sulle nevi tedesche? Al momento tutto è ancora in bilico, ma di una cosa siamo sicuri: Sofia Goggia parte per vincere. E ci metterà tutta la sua grinta.

Foto: Lapresse