Sci alpino, Mikaela Shiffrin verso il forfait a Kranjska Gora. Rientro ancora incerto: sarà ad inizio marzo?

Mikaela Shiffrin è afflitta dal dolore per la scomparsa dell’amato papà Jeff, il lutto ha notevolmente scosso la fuoriclasse americana che in questi giorni non si sta allenando come riferiscono alcuni media statunitensi. Una delle grandi icone dello sci alpino contemporaneo sta faticando a riprendersi dall’inattesa dipartita del genitore, è comprensibilmente turbata da quanto è successo e al momento sembra che lo sport sia passato in secondo piano nella vita della 24enne. La bionda del Colorado ha saltato la tappa di Coppa del Mondo andata in scena lo scorso weekend a Garmisch proprio per stare vicina alla famiglia (i funerali si sono celebrati venerdì 7 febbraio) e con buona probabilità dovrebbe rinunciare anche alle gare del prossimo fine settimana a Kranjska Gora: il gigante e lo slalom in Slovenia non dovrebbero vedere la partecipazione della Campionessa Olimpica tra i pali stretti, si attendono notizie ufficiali da parte della Federazione Statunitense ma le indiscrezioni della vigilia lasciano pensare a un forfait.

A questo punto la domanda è d’obbligo: quando rientrerà Mikaela Shiffrin? Il suo ritorno alle gare è al momento ancora molto incerto, non ci sono date sicure e indubbiamente non è facile pensare alla pista in un momento così delicato. Sempre secondo alcuni media americani, la vincitrice delle ultime tre Coppe del Mondo generali potrebbe rinunciare anche agli appuntamenti di Crans Montana (21-23 febbraio) e La Thuile (29 febbraio – 1° marzo): originariamente questi eventi non erano presenti nel calendario personale della statunitense e sembrerebbe non esserci un ripensamento riguardo a una possibile partecipazione. In Svizzera sono in programma due discese libere (una è il recupero di quella cancellata a Rosa Khutor) e una combinata, nella località italiana ci sarà spazio per un superG e per un’altra combinata. Mikaela Shiffrin potrebbe dunque saltare sette gare, considerando anche le due di Kranjska Gora.

Se fosse davvero così, allora la rincorsa verso la Sfera di Cristallo si farebbe molto complicata. Al momento la 24enne si trova al comando della classifica ma ha soltanto 145 punti di vantaggio su Federica Brignone e 334 sulla slovacca Petra Vlhova. Un margine tutt’altro che rassicurante quando mancano 16 gare al termine della stagione (4 slalom, 3 discese, 3 superG, 3 giganti, 2 combinate, 1 parallelo). Mikaela Shiffrin potrebbe magari rientrare a Ofterschwang (Germania) dove nel weekend del 7-8 marzo sono previsti un gigante e uno slalom, poi il Circo Bianco si trasferirà ad Are (Svezia, 12-14 marzo) per uno slalom, un gigante e un parallelo prima delle Finali di Cortina d’Ampezzo (16-22 marzo) dove andranno in scena 4 gare (una per ogni specialità “tradizionale”).

Federica Brignone potrebbe seriamente puntare al bersaglio grosso, la valdostana è molto solida nelle discipline veloci (è giunta seconda in discesa a Garmisch) ed è fortissima in gigante e in combinata (leader delle due classifiche di specialità) mentre fatica in slalom dove Mikaela Shiffrin è sempre la donna da battere e dove Petra Vlhova può fare la differenza. Il finale di stagione si preannuncia particolarmente avvincente, in attesa di notizie ufficiali sulle intenzioni del fenomeno statunitense.

Foto: Lapresse