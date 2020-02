Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: arriva il forfait di Veronika Vitkova

Veronika Vitkova non prenderà parte agli imminenti Mondiali di biathlon di Anterselva a causa dei persistenti problemi di salute. La trentunenne ceca durante l’autunno ha dovuto fare i conti con ripetuti malanni alle vie respiratorie, che ne hanno condizionato la preparazione all’attuale inverno.

Nella tappa inaugurale di Östersund, Vitkova ha partecipato alla sprint, conclusa in quarantacinquesima posizione, e all’individuale, durante la quale si è ritirata. A questo punto ha deciso di prendersi una pausa per migliorare la propria condizione atletica, ma dopo aver fatto il suo ritorno in gara a Jablonec nad Nisou a inizio gennaio nel circuito interno della Repubblica Ceca, ha riscontrato come il suo fisico faticasse a reggere gli sforzi.

Oggi è arrivata la decisione di dare forfait ai Mondiali di Anterselva. Nell’arco della propria carriera, la boema non aveva mai rinunciato al grande appuntamento stagionale. Il bronzo olimpico della sprint di PyeongChang 2018 verrà sostituita da Tereza Vinklarkova, ventunenne senza alcuna esperienza di primo livello.

Foto: La Presse