Sci alpino, la startlist aggiornata della Coppa del Mondo di slalom. Alex Vinatzer a ridosso dei 15

La startlist dello slalom maschile è stata aggiornata al termine della prova tra i pali stretti andata in scena a Chamonix. Il francese Clement Noel ha vinto di fronte al proprio pubblico ed è così balzato al comando della graduatoria, scalzando il norvegese Henrik Kristoffersen e lo svizzero Daniel Yule che non hanno portato a casa punti dalla trasferta transalpina e rimangono dunque in seconda e terza posizione. Il nostro Alex Vinatzer è ora sedicesimo, Stefano Gross venticinquesimo preceduto dagli infortunati Manfred Moelgg e Simon Maurberger. Di seguito la startlist aggiornata dello slalom maschile in Coppa del Mondo.

STARTLIST SLALOM MASCHILE:

1. NOEL Clement FRA 685

2. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 677

3. YULE Daniel SUI 612

4. ZENHAEUSERN Ramon SUI 424

5. PINTURAULT Alexis FRA 396

6. SCHWARZ Marco AUT 352

7. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 327

8. MYHRER Andre SWE 281

9. MATT Michael AUT 260

10. RYDING Dave GBR 207

16. VINATZER Alex ITA 174

18. MOELGG Manfred ITA 152

21. MAURBERGER Simon ITA 123

25. GROSS Stefano ITA 111

26. RAZZOLI Giulio ITA 105

44. TONETTI Riccardo ITA 37

50. SALA Tommaso ITA 27

52. LIBERATORE Federico ITA 24

65. BACHER Fabian ITA 2

Foto: Valerio Origo