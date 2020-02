Sci alpino, Italia in testa alla Coppa del Mondo per Nazioni! La Valanga Rosa sogna il trofeo a suon di vittorie

L’Italia sta disputando una stagione davvero da sogno, la Nazionale femminile di sci alpino sta regalando grandissime emozioni a tutti gli appassionati e i numeri sono davvero molto chiari: 7 vittorie, 20 podi complessivi, 1 tripletta e altre 3 doppiette. Le azzurre sono state perfette fino a questo momento e ora vogliono proseguire in questa direzione per continuare a conquistare successi e risultati davvero da urlo. Tutta la squadra sta girando a meraviglia in tutte le specialità (slalom escluso), il podio è ormai una piacevole costante per la già ribattezzata Valanga Rosa di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e infatti l’Italia è in testa alla classifica della Coppa del Mondo per Nazioni: si tratta della graduatoria che somma i risultati ottenuti da tutte le atlete di un Paese in tutte le gare.

Le azzurre svettano con addirittura 3023 punti e ora il vantaggio sull’Austria è di 278 lunghezze. Il prestigioso trofeo è stato vinto soltanto una volta nella storia (nel 2017), ora si sogna il bis: bisogna continuare a esprimersi su questi livelli e rintuzzare il rientro di una corazzata dello sci alpino mentre la Svizzera (2281 punti) e gli USA di Mikaela Shiffrin (1528 punti) sono decisamente più lontani. Di seguito la Classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino femminile.

CLASSIFICA PER NAZIONI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2020:

1. Italia 3023

2. Austria 2745

3. Svizzera 2281

4. USA 1528

5. Germania 1119

6. Norvegia 1096

7. Slovacchia 830

8. Svezia 819

9. Francia 792

10. Slovenia 489

