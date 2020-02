Sci alpino, Federica Brignone e il sogno Coppa del Mondo generale. Serve un miracolo, ma l’azzurra vive un anno di grazia

Centoquarantacinque punti, questa è la distanza che divide Mikaela Shiffrin e Federica Brignone nella classifica generale di Coppa del Mondo. La valdostana è attualmente al secondo posto ed il distacco dall’americana le permette di sognare ancora di poter conquistar la sfera di cristallo più ambita. Resta comunque un sogno, ma questa è la miglior stagione della carriera per Brignone e dunque tutto è ancora possibile.

Serve assolutamente un miracolo da parte di Brignone, che sta comunque vivendo un anno di grazia. Nove podi stagionali in quattro specialità diverse, in tre delle quali è arrivata anche una vittoria (gigante, superG e combinata). I rimpianti per Federica arrivano proprio dall’ultima gara, visto che nel supergigante di Garmisch ha chiuso “solamente in quinta posizione”, sprecando un’ottima occasione di accorciare ulteriormente su Shiffrin.

Va detto che l’americana ha saltato la trasferta tedesca per la terribile tragedia che l’ha colpita (la morte del padre). Non è ancora stato ufficializzato il rientro alle gare di Mikaela, che potrebbe avvenire in questo fine settimana a Kranjska Gora. Guardando al calendario Shiffrin è sicuramente la super favorita, visto che può contare ancora su tre slalom ed uno slalom parallelo. Quattrocento punti freschi che le darebbero praticamente la matematica certezza di conquistare la sua quarta Coppa del Mondo.

Proprio quei tre slalom rendono quasi impossibile l’obiettivo di Federica Brignone. Servirà una vera e proprioa impresa da parte dell’azzurra che dovrà cercare di fare il maggior numero di punti in quelle gare. Il problema è che Shiffrin non ha punti deboli e può fare punti importanti in ogni specialità. Federica può contare ancora su quattro giganti (dovrà difendere il pettorale rosso di leader), tre supergiganti e due combinate. Servirà la perfezione assoluta per continuare a cavalcare un sogno meraviglioso.

Foto: LaPresse