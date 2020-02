Sanremo 2020, quanto guadagna Amadeus e i compensi delle vallette. Tutte le cifre del Festival

Al Festival di Sanremo si fanno sempre le pulci, perché all’appassionato medio di questo spettacolo, non interessa solo la musica, ma anche e soprattutto, ciò che gravita attorno all’evento più atteso e chiacchierato dell’anno. Ed è questo il caso dei compensi di presentatore e vallette. In questi giorni, infatti, sono stati spifferati i cachet di Amadeus e di tutte le persone che saliranno al suo fianco sul palco dell’Ariston.

Alla pubblicazione di tali notizie, non potevano che arrivare smentite o, come nel caso di Tiziano Ferro, la precisazione che tutto il suo compenso verrà interamente devoluto in beneficenza. Diversamente, Antonella Clerici, fa sapere attraverso un commento social, che lei “non prende nemmeno un euro” (si parlava di 50000 euro), il che sarebbe strano visto che la sua partecipazione fa pur sempre parte integrante del lavoro che svolge e che non si capirebbero gli estremi di tale gesto…ma vogliamo fidarci…

Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio, quali sono le cifre che la Rai sborserà per questo prossimo ed imminente Festival della Canzone Italiana. Grazie a Il Giornale la giornalista sportiva Diletta Leotta, la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez (inizialmente ne aveva chiesti 150 mila) la showgirl e cantante Sabrina Salerno e la conduttrice radiofonica Alketa Vejsiu riceveranno un compenso di circa 25 mila euro.

La giornalista Rula Jebreal percepirà un compenso di circa 20-25 mila euro, mentre le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti si dovranno accontentare solo un rimborso spese. Su Mara Venier, invece, c’è ancora molto riserbo, e, ad oggi, si sa solo che sarà protagonista sella serata finale.

Il cachet di Amadeus, conduttore e direttore artistico, sarà invece compreso tra 500 e 600 mila euro, in linea con la cifra percepita dai suoi predecessori Carlo Conti e Claudio Baglioni, mentre 300 mila euro sono previsti per l’ospitata di Roberto Benigni. La spesa totale per la settantesima edizione, secondo i primi dati, dovrebbe avvicinarsi ai 18 milioni di euro per un incasso finale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30/31 milioni di euro.

