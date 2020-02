Sanremo 2020, quanti soldi ha guadagnato Diodato: cifre sorprendenti per il cantante

La vittoria al Festival di Sanremo, oltre ad aver ha schiuso a Diodato le porte dell’Eurovision Song Contest, ha iscritto il nome del cantante italiano nel ristretto elenco dei vincitori della kermesse canora nazionale per eccellenza. Oltre ai vari riconoscimenti ottenuti, Diodato ha ricevuto anche un premio in denaro?

No, non è previsto un montepremi per il primo classificato al teatro “Ariston“. Naturalmente partecipare al Festival aumenta notevolmente la notorietà di un cantante, le vendite dei suoi dischi schizzano alle stelle ed è dai diritti d’autore che si ricavano i proventi più importanti ma la vittoria in sé non garantisce un compenso economico.

MONTEPREMI VINCITORE FESTIVAL DI SANREMO 2020

Non ci sono premi in denaro per il vincitore della kermesse canora, Diodato, con il brano “Fai Rumore”.

