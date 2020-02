Sanremo 2020, i risultati del televoto: Francesco Gabbani il preferito del pubblico, quinto Diodato

La Settantesima edizione del Festival di Sanremo, come sappiamo, si è chiusa con la vittoria di “Fai rumore“, brano di Antonio Diodato, arrivato in Finale insieme a Francesco Gabbani e ai Pinguini Tattici Nucleari in una classifica che è stata la somma tra le graduatorie della giuria demoscopica, degli orchestrali, della Sala Stampa e del televoto.

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 febbraio, sono stati resi noti nel dettaglio i risultati del televoto che ha stabilito il podio, chiuso dal conduttore Amadeus alle ore 1:05. Colpisce la seconda posizione di Alberto Urso, unico a non figurare ai vertici in nessuna delle altre classifiche andate in onda durante i giorni del Festival. Il favorito del pubblico è stato, come poi confermato nel televoto della finalissima, Francesco Gabbani, seguito dal citato Urso e dai Pinguini Tattici Nucleari. Diodato si è invece piazzato in quinta posizione alle spalle di Achille Lauro. In linea di massima quindi, sulla falsa riga di quanto successo l’anno scorso con Mahmood, l’apporto della Sala Stampa è stato determinante per stabilire il vincitore della Kermesse.

SANREMO 2020: I RISULTATI DEL TELEVOTO

1 Francesco Gabbani 14,75

2 Alberto Urso 11,43

3 Pinguini Tattici Nucleari 11,42

4 Achille Lauro 9,37

5 Diodato 9,08

6 Piero Pelù 6,72

7 Le Vibrazioni 4,63

8 Elodie 4,17

9 Marco Masini 2,86

10 Levante 2,66

11 Rancore 2,46

12 Tosca 2,41

13 Irene Grandi 2,33

14 Elettra Lamborghini 2,25

15 Anastasio 2,17

16 Giordana Angi 1,80

17 Riki 1,77

18 Raphael Gualazzi 1,73

19 Junior Cally 1,46

20 Enrico Nigiotti 1,40

21 Rita Pavone 1,36

22 Michele Zarrillo 1,31

23 Paolo Jannacci 0,45

Foto: LaPresse