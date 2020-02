Sanremo 2020, chi è Diodato? Vincitore del Festival a 38 anni: le sue canzoni e le esperienze da attore

Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 con il brano “Fai Rumore”, il cantautore ha trionfato nella settantesima edizione della kermesse canora proponendo un brano di grandissimo spessore musicale e che ripercorre la grande tradizione musicale italiana. Antonio Diodato ha avuto anche il riconoscimento della critica “Mia Martini” e il premio della sala stampa “Lucio Dalla”, a dimostrazione di quanto la sua interpretazione sia stata gradita trasversalmente senza dimenticarsi che ha avuto anche un ottimo consenso tramite il televoto.

Questo 38enne, nato ad Aosta ma cresciuto a Taranto, non era molto conosciuto al grande pubblico fino alla sua apparizione sul palco del Teatro Ariston. Il cantautore è romano d’adozione ma ha vissuto a lungo in Svezia e oggi è residente a Milano: un artista a tutto tondo che ha viaggiato tanto per formarsi e il cui stile ha naturalmente subito diverse influenze, ricordando anche che lui si sente giapponese dentro. Diodato partecipò al Festival di Sanremo per la prima volta nel 2014 nella sezione Nuova Proposte e arrivò secondo con “Babilonia”, brano elogiato anche dalla grande Mina. La seconda presenza è nel 2018 quando fu ottavo insieme a Roy Paci interpretando “Adesso”. Il classe 1981 fondò la sua prima band a 13 anni, aveva iniziato suonando il violino poi è passato alla chitarra e il suo primo disco arrivò quando aveva “già” 30 anni.

Si è parlato tanto di questa canzone non soltanto perché ha vinto il Festiva di Sanremo ma anche perché ci sarebbe un riferimento a Levante, altra artista che ha partecipato a questo Festival. I due non hanno mai confermato una relazione amorosa, sono entrambi particolarmente riservati e non c’è nulla di ufficiale. Tra le sue esperienze c’è anche una piccola parte da attore in Un’avventura, film che prende spunto dall’omonima canzone di Lucio Dalla mentre tra i suoi singoli più famosi degli ultimi anni vanno ricordati “Che vita meravigliosa”, “Non ti amo più”, “Il commerciante”.

Foto: Lapresse