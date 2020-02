Salto con gli sci: Chiara Hoelzl vince anche a Hinzenbach davanti a Lundby e Pinkelnig, splendida sesta Lara Malsiner

Chiara Hoelzl non si ferma più e si impone anche in gara-1 ad Hinzenbach, conquistando la terza vittoria consecutiva e rafforzando la propria leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di salto con gli sci femminile. L’austriaca classe 1997 è riuscita per la prima volta quest’anno a difendere il pettorale giallo, riuscendo a prevalere sulla rivale norvegese Maren Lundby al termine di un duello stupendo e portando a casa il quinto successo della carriera nel circuito maggiore (tutti ottenuti in questa stagione).

Hoelzl ha fatto segnare il miglior punteggio in entrambe le serie di gara disputate, ma è con il secondo salto che ha fatto decisamente la differenza con un’esecuzione praticamente perfetta (valutazioni dei giudici in media sul 19) che le ha permesso di superare di un metro il punto HS (fissato a 90 metri) guadagnando la bellezza di 8.6 punti sulla seconda nel salto singolo. Lundby ha provato in tutti i modi a mettere pressione sulle spalle della padrona di casa austriaca, dovendosi accontentare di una pur buona piazza d’onore davanti a Eva Pinkelnig. Quarta piazza per la giapponese Sara Takanashi a 2.3 punti dal podio, mentre la tedesca Katharina Althaus si è difesa nel secondo round (dopo il quarto posto di metà gara) conservando un posto nella top 5.

Migliore prestazione stagionale per l’azzurra Lara Malsiner, capace di eguagliare il sesto posto raccolto a Nizhny Tagil il 16 marzo del 2019 (suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo). La diciannovenne gardenese, unica saltatrice italiana qualificata per la competizione odierna, ha messo in mostra tutto il suo talento abbinato finalmente ad un’ottima costanza di rendimento nelle due serie firmando prima un salto di 81.5 metri da stanga 18 (settima a metà gara con 109.6 punti) e poi un balzo di 85.5 metri da stanga 19 per un punteggio totale di 224 punti. Domani l’azzurra classe 2000 proverà a ripetersi andando a caccia magari della prima top 5 in carriera.

Foto: Lapresse