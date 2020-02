Rugby, Top 12 2020: Viadana-I Medicei 14-19. I toscani trovano la terza vittoria consecutiva

Nell’anticipo della decima giornata del Top 12 di rugby, la penultima del girone d’andata, I Medicei passano in casa del Viadana per 14-19 e salgono momentaneamente al settimo posto in classifica centrando la terza vittoria consecutiva. La gara si decide nel finale: ospiti avanti a metà gara per 7-12, poi i padroni di casa passano a condurre al 76′ con la meta di capitan Denti che pare essere decisiva, ma al minuto 78 Boccardo dà la vittoria definitivamente agli ospiti con la meta che vale il controsorpasso per il 14-19 finale.

TABELLINO

Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Sabato 1 febbraio 2020

TOP12, X giornata

Im Exchange Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei 14-19 (7-12)

Marcatori: p.t. 20’ m. Tuculet (0-5), 23’ m. Rodwell tr. Newton (0-12), 37’ m. Souare tr. Ceballos (7-12); s.t. 76’ m. Denti And. tr. Ceballos (14-12), 78’ m. Boccardo tr. Newton (14-19).

Im Exchange Viadana 1970: Spinelli; Souare, Ceballos, Pavan, Ciofani; Apperley, Bronzini (61’ Gregorio), Casado Sandri (76’ Grassi), Ferrarini (61’ Devodier), Denti And. (cap.), Ghigo, Bonfiglio (78’ Forte), Mazibuko (76’ Novindi), Garziera (55’ Ribaldi), Denti Ant. (76’ Breglia). All. Jimenez.

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Panetti (63’ Di Puccio), Menon, Rodwell (cap.), Tuculet; Newton, Esteki; Greeff (38’ Marin), Boccardo, Cosi; Signore, Chiappini (63’ Venco); Battisti (55’ Brancoli), Schiavon (49’ Broglia), Zileri (55’ De Marchi). All. Presutti / Basson.

Arb. Andrea Spadoni (Padova). AA1: Francesco Meschini (Milano), AA2: Francesco Russo (Milano). Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano).

Note

Cartellini: al 46’ giallo a Signore (Toscana Aeroporti I Medicei), al 73’ giallo a Brancoli (Toscana Aeroporti I Medicei)

Calciatori: Ceballos (Im Exchange Viadana 1970) 2/2, Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/4

Note: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Presenti 1250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Im Exchange Viadana 1970 1; Toscana Aeroporti I Medicei 4

Peroni Player of the Match: Sebastian Rodwell (Toscana Aeroporti I Medicei)

Foto: Ettore Griffoni