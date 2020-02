Hockey ghiaccio, Alps League 2020: ultimi verdetti della regular season. Cortina e Asiago ai playoff

Serata stracolma di match di Alps League 2019-2020, torneo europeo di hockey su ghiaccio. Questa sera si sono disputati gli ultimi incontri della regular season, che hanno definito le sei squadre direttamente qualificate ai playoff, tra le quale Ritten, Val Pusteria, Cortina e Asiago. Non ce l’ha fatta invece Fassa, sconfitta nella decisiva sfida casalinga in casa del Lustenau con il rotondo punteggio di 7-2. Il primo posto è andato al Lubiana, mentre l’ultima squadra ad accedere direttamente ai playoff è lo Jesenice, grazie alla vittoria per 7-0 sul Bregenzerwald.

CORTINA-FELDKIRCH 3-1

Gli ampezzani si prendono il Master Round con una prestazione solida e convincente. Passano poco più di 13 minuti e i padroni di casa sbloccano la partita con la rete di Remy Giftopoulos, su assist di Michael Zanatta. Dopo appena 7 secondi del secondo periodo arriva il pareggio ospite firmato da Christian Jennes, il quale pietrifica il pubblico dell’Olimpico. La parità tiene banco fino agli ultimissimi sgoccioli dell’incontro: ci pensa però Mathieu Ayotte, a 1’22” dalla fine imbeccato da Markus Gander e Francesco Adami, a far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi Hafro. Nell’ultimo minuto arriva anche il sigillo a porta vuota di Riccardo Lacedelli a fissare il risultato sul definitivo 3-1.

LUSTENAU-FASSA 7-2

Il sogno Pick Round per i Falcons si infrange sul ghiaccio dei Vorarlbergers. Vittoria amara per il Lustenau, che comunque non accede ai playoff e conclude la regular season appaiata ai fassani. Gli austriaci mettono subito le cose in chiaro, ritrovandosi al 23′ già avanti di tre lunghezze, in virtù delle marcature di David Konig, Dominic Haberl e Frederik Rasmussen (powerplay), alle quali segue la rete dello statunitense Colin Long al 37′. A pochi attimi dalla fine della seconda frazione arriva una timida reazione ospite con il gol di Edoardo Caletti, ma l’entusiasmo dei ladini è subito spento dal 5-1 messo a segno da Daniel Stefan. Nell’ultima ripresa c’è gloria anche per Chris D’Alvise, mentre lo squillo di Linus Lundstrom per Fassa serve solo a rendere il passivo un po’ meno amaro.

ASIAGO-KITZBUHEL 14-3

Serviva una semplice vittoria alla Migross, arriva addirittura una vera e propria mattanza. Gli stellati demoliscono il Kitzbuhel e centrano i playoff mandando un forte segnale alle avversarie. I giochi sono già chiusi dopo poco più di 9 minuti, con i padroni di casa avanti 4-0 grazie alle reti di Steven McParland, Chad Pietroniro, Marco Rosa e Vince Loschiavo. Nel secondo periodo arrivano le seconde reti di Pietroniro e McParland, anticipate dalla prima segnatura ospite di Patrick Bolterle. Nell’ultimo terzo l’uragano Asiago travolge gli austriaci altre otto volte con: Pietroniro (tripletta), Rosa (doppietta), Marek Vankus, Jose Magnabosco (doppietta), Alex Gellert, Cameron Ginnetti e Phil Pietroniro. A referto per il Kitzbuhel Johan Schreiber (su rigore) e Thomas Mader.

Foto: Carola Semino