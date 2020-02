Pallanuoto femminile, Catania chiude il girone d’andata della Serie A1 2020 a punteggio pieno

Si chiude il girone d’andata della Serie A1 di pallanuoto femminile, che oggi incorona l’Orizzonte Catania campione d’inverno dopo la vittoria odierna in casa di Bogliasco per 5-18: le etnee dopo nove giornate restano a punteggio pieno e tengono a distanza il Plebiscito Padova, che resta a -3 vincendo nettamente, per 3-27, a Trieste.

Il big match di giornata va al Kally Milano, che batte la SIS Roma per 16-14, ed aggancia la formazione capitolina al terzo posto, ma a 9 punti dalla vetta. Salgono a quota 15 e restano appaiate al quinto posto il Rapallo, che vince contro l’Ancona per 21-7, ed il Verona, che supera per 11-3 la Florentia.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2020

Risultati nona giornata

Pallanuoto Trieste-Plebiscito PD 3-27

Bogliasco 1951-L’Ekipe Orizzonte 5-18

Kally NC Milano-SIS Roma 16-14

Rapallo Pallanuoto-Vela Nuoto Ancona 21-7

CSS Verona-RN Florentia 11-3

Classifica nona giornata

L’Ekipe Orizzonte 27

Plebiscito PD 24

Kally NC Milano 18

SIS Roma 18

CSS Verona 15

Rapallo Pallanuoto 15

RN Florentia 9

Bogliasco 1951 6

Pallanuoto Trieste 3

Vela Nuoto Ancona 0

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS