Rugby, Sei Nazioni 2020: Irlanda-Galles. Programma, orario e tv

È sicuramente la partita più attesa di questa seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby. Prevista una battaglia a Dublino tra le due compagini che sono in testa alla classifica e, al momento, sembrano le favorite per il trionfo finale: si affrontano sabato Irlanda e Galles. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro e come seguirlo in tv.

Sei Nazioni 2020

Seconda giornata

Sabato 8 febbraio

ore 15.15

Loading...

Loading...

Irlanda-Galles

Diretta TV su DMax (canale 52 del digitale terrestre, canale 170 di Sky)

Diretta streaming su DPlay

Foto: LPS/Massimiliano Carnabuci