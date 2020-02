Orario Inter-Milan e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

L’attesa sta per finire: domenica 9 febbraio alle 20.45 San Siro sarà teatro del derby della Madonnina tra Inter e Milan, valido per la 23ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Alla Scala del calcio si prevede un grande spettacolo e le motivazioni di entrambe le compagini sono molto elevata.

La compagine allenata da Antonio Conte, reduce dal successo esterno contro l’Udinese, vuol dare continuità ai propri risultati e tenere il passo della Juventus capolista, distante tre lunghezze, tenendo in grande considerazione però la Lazio di Simone Inzaghi, autentica sorpresa di questo campionato, e ad un solo punto dopo aver recuperato il match contro il Vertona. Fari puntati sul belga Romelu Lukaku, a segno alla Dacia Arena e con 16 gol all’attivo fino ad ora. Interessante capire poi come la formazione interista saprà assorbire i tanti nuovi arrivi del marcato di gennaio: uno su tutti il danese Christian Eriksen dal Tottenham.

Parlando di mercato, non si può non citare Zlatan Ibrahimovic in casa rossonera. Il campione svedese senza se e senza ma è stato uno dei motivi di interesse della seduta dedicata al rafforzamento delle compagini di Serie A. Da valutare però le sue condizioni fisiche, ma senza dubbio Ibra farà di tutto per esserci, desideroso come non mai di disputare un match di questo fascino. La formazione allenata da Stefano Pioli, in ottava posizione al momento, ha bisogno di punti e battere i cugini darebbe un connotato diverso all’intera stagione.

Orario Inter-Milan e su che canale vederla in tv

Domenica 9 febbraio alle 20.45 San Siro sarà teatro del derby della Madonnina tra Inter e Milan, valido per la 23ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. La partita sarà trasmessa dall’emittente Sky, sul canale Sky Sport 1, live streaming su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Domenica 9 febbraio

20.45 Inter-Milan

Inter-Milan: probabili formazioni

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozović, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

