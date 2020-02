Rugby, Sei Nazioni 2020: Francia-Italia in tv. Orario e dove vederla gratis e in chiaro

Torna in campo la Nazionale italiana di rugby nel Sei Nazioni. Gli azzurri volano in terra transalpina per affrontare la seconda sfida del torneo: dopo la sconfitta con il Galles, la banda guidata da Franco Smith se la vedrà con i giovani rampanti della Francia, che domenica sono riusciti nell’impresa di battere in casa l’Inghilterra. Un altro match dunque durissimo quello per Bigi e compagni che dovranno vedersela con una squadra in gran forma e reduce da un miracolo. L’obiettivo resta sempre quello di interrompere una striscia di vittorie che ormai prosegue da troppo. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV.

PROGRAMMA FRANCIA-ITALIA SEI NAZIONI RUGBY 2020

II giornata

Domenica 9 febbraio

Francia v Italia ore 16.00

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPlay

Diretta live testuale su OA Sport

gianluca.bruno@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Massimiliano Carnabuci