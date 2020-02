Rugby, Sei Nazioni 2020: esordio vincente per l’Irlanda, Scozia che si arrende per 19-12

Una sfida molto equilibrata, com’era pronosticabile alla vigilia. Alla fine però l’Irlanda non sbaglia e riesce a portarsi a casa la prima vittoria nel Sei Nazioni di rugby 2020: a Dublino i padroni di casa tengono a bada la Scozia e si impongono per 19-12. Ottima prova comunque per gli ospiti che in ogni caso agguantano il punto di bonus difensivo.

A sbloccare il parziale sono proprio gli ospiti, con il piazzato di Hastings. Cinque minuti dopo però sale in cattedra Sexton che trova la meta e trasforma, portando avanti gli irlandesi. La sfida tra Sexton ed Hestings è proseguita con un altro botta e risposta che è valso il 10-6 di metà gara. La Scozia ci ha provato in tutti i modi nella ripresa a cercare la meta del sorpasso, ma alla fine è stato uno scontro di disciplina, vinto dai Verdi: tantissimi i piazzati concessi dagli scozzesi, con un Sexton perfetto al piede.

Irlanda-Scozia 19-12

Irlanda: 15 Jordan Larmour, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 CJ Stander, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy

Sostituti: 16 Ronan Kelleher, 17 Dave Kilcoyne, 18 Andrew Porter, 19 Devin Toner, 20 Peter O’Mahony, 21 John Cooney, 22 Ross Byrne, 23 Robbie Henshaw

Mete: Jonathan Sexton (11′)

Trasformazioni: Jonathan Sexton (12′)

Punizioni: Jonathan Sexton (35′, 45′, 57′, 72′)

Scozia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Huw Jones, 12 Sam Johnson, 11 Blair Kinghorn, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Nick Haining, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown, 1 Rory Sutherland

Sostituti: 16 Stuart McInally, 17 Allan Dell, 18 William Nel, 19 Ben Toolis, 20 Cornell du Preez, 21 George Horne, 22 Rory Hutchinson, 23 Chris Harris

Punizioni: Adam Hastings (5′, 15′, 52′, 66′)

Foto: Lapresse