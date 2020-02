Calcio, 22ma giornata Serie A 2020: Bani regala i 3 punti al Bologna in extremis, 2-2 tra Cagliari e Parma

Prosegue il digiuno di vittorie in campionato del Cagliari, fermato anche quest’oggi in casa dal Parma all’ultimo minuto di recupero dopo aver dominato per lunghi tratti il match davanti al pubblico casalingo della Sardegna Arena. I sardi, ancora sesti in classifica alla pari con i ducali in attesa delle altre sfide in programma nella 22ma giornata, non vincono in Serie A dallo scorso 2 dicembre e si sono portati a otto incontri consecutivi senza successi. Nel primo anticipo odierno il Bologna ha invece avuto la meglio in casa sul Brescia per 2-1 con il gol decisivo in extremis firmato da Mattia Bani ed è balzato in nona piazza a -2 dalla zona Europa League.

Comincia male il match del Dall’Ara per i padroni di casa, che perdono Sansone per infortunio dopo 10′, tuttavia i felsinei non si abbattono e creano numerose occasioni non finalizzate dal subentrato Barrow e da Palacio. Al 33′ il Brescia sfrutta la prima disattenzione avversaria e si guadagna un rigore, trasformato brillantemente da Torregrossa per il vantaggio lombardo. La reazione emiliana non si fa attendere con Orsolini che trova la rete del pareggio al 43′ con una bella girata sul cross di Mbaye, mentre nel secondo tempo i ritmi si abbassano e le emozioni latitano. Nel finale il Bologna sale di colpi a caccia dei 3 punti e riesce a battere Joronen all’89’ con la spaccata vincente di Bani, festeggiando così il secondo successo di fila.

Parma subito pericoloso al primo minuto di gioco con un destro dai 25 metri di Kucka fuori di poco, ma sono i sardi a passare in vantaggio al 19′ con la quattordicesima rete stagionale di Joao Pedro su assist di Simeone. I ducali reagiscono e sfiorano il pareggio al 31′ con il palo colpito da Kucka per poi salvarsi in qualche modo in occasione dei due legni consecutivi centrati da Faragò (colpo di testa) e Simeone (destro deviato da Bruno Alves). Rinfrancati dallo scampato pericolo, gli emiliani impattano sull’1-1 al 42′ grazie al tap-in sotto misura di Kucka sul cross di Brugman. Nella ripresa il Cagliari crea occasioni a ripetizione, sbaglia un rigore con Joao Pedro ma riesce a segnare il gol del 2-1 con Simeone al 53′ sul bel cross di Luca Pellegrini. Il forcing finale dei parmensi si conclude con successo proprio al 95′ grazie al colpo di testa di Cornelius che beffa Cragno.

