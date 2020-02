Rugby, Luca Bigi: “Possiamo essere migliori di quello che abbiamo mostrato fino ad ora”

Neppure il secondo incontro del Sei Nazioni 2020 di rugby sorride all’Italia, che esce sconfitta dalla sfida in casa della Francia per 35-22, non trovando né il bonus difensivo, né quello offensivo. Sono tre infatti le mete azzurre, contro le cinque transalpine. A fine gara ha parlato al sito federale il capitano dell’Italia, Luca Bigi.

Così in conferenza stampa il capitano azzurro: “La velocità e la precisione nei punti di incontro sono stati due fattori importanti in questa partita, e in questa partita nonostante alcuni errori siamo riusciti a segnare 3 mete. Ripartiamo da qui, dai primi passi fatti verso il nuovo sistema di gioco e dalla consapevolezza che possiamo essere migliori di quello che abbiamo mostrato fino ad ora“.

Questa l’analisi di Bigi: “Ci sono cose che hanno funzionato e altre meno. Abbiamo avuto l’atteggiamento di chi non molla mai e la meta di Bellini nel finale lo dimostra. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada e mostrare sia all’esterno che a noi stessi che possiamo fare di meglio“.

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse