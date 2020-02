Rugby, Franco Smith: “La differenza rispetto alla prima partita si vede. Siamo stati più performanti”

La Francia ha battuto per 35-22 l’Italia nella seconda giornata del Sei Nazioni di rugby: gli azzurri hanno marcato tre mete, non riuscendo a trovare neppure un punto di bonus, che, al contrario hanno ottenuto i transalpini, viste le cinque mete messe a segno. A fine partita ha parlato al sito federale il CT azzurro Franco Smith.

In conferenza stampa questo è stata l’analisi del commissario tecnico azzurro: “Ci sono stati errori nei primi 15 minuti, ma la differenza rispetto alla prima partita si vede. Siamo stati più performanti nei punti di incontro, abbiamo creato spazi e avuto più fiducia nel nostro sistema di gioco“.

Un bilancio tutto sommato positivo nonostante la sconfitta: “Abbiamo placcato tanto e abbiamo espresso una parte del lavoro fatto in settimana. In questi giorni abbiamo lavorato in modo importante per continuare ad assimilare al meglio il piano di gioco. Sono consapevole che abbiamo bisogno di tempo“.

Foto: LaPresse