Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la sfida contro la Scozia del Sei Nazioni 2020

Dopo una settimana di break si riprende: così come per gli uomini e per gli under 20, nel fine settimana si terrà la terza giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile, che vedrà l’esordio casalingo delle azzurre, che affronteranno la Scozia domenica 23 febbraio alle ore 18.10 allo stadio “Giovanni Mari” di Legnano (in provincia di Milano).

Tra le 23 convocate del CT Andrea Di Giandomenico tornano l’ala del Villorba, Aura Muzzo, al rientro da un lungo infortunio accusato alle Universiadi estive di Napoli, ed Erika Skofca, pilone del Valsugana, nell’ormai consueta staffetta con Valentina Ruzza, che ha visto le due alternarsi già nelle sfide contro Galles e Francia.

LE 23 CONVOCATE DELL’ITALIA CONTRO LA SCOZIA

Piloni

Lucia GAI (Valsugana R. Padova, 68 caps)

Michela MERLO (Rugby Mantova, 6 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana R. Padova, esordiente)

Silvia TURANI (HBS Colorno, 14 caps)

Tallonatori

Giulia CERATO (Valsugana R. Padova, 3 caps)

Melissa BETTONI (Rennes, Francia, 56 caps)

Seconde linee

Giordana DUCA (Valsugana R. Padova, 16 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 20 caps)

Sara TOUNESI (HBS Colorno, 14 caps)

Flanker/N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Rennes, Francia, 45 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belveneroverdi, 24 caps)

Giada FRANCO (Harlequins Ladies, Inghilterra, 15 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova, 41 caps) – Capitano

Francesca SGORBINI (HBS Colorno, 3 cap)

Mediani di mischia

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 93 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana R. Padova, 54 caps)

Mediani di apertura

Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 41 caps)

Centri

Beatrice CAPOMAGGI (Unione R. Capitolina, 3 cap)

Michela SILLARI (Valsugana R. Padova, 55 caps)

Ali/Estremi

Maria MAGATTI (CUS Milano, 32 caps)

Benedetta MANCINI (Unione R. Capitolina, 2 cap)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba Rugby, 12 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana R. Padova, 2 cap)

Foto: Ettore Griffoni