Rugby a 7: a Sydney il primo flop è degli USA nel torneo femminile

La prima giornata della tappa australiana delle Women’s Sevens Series costa caro alle americane, uniche tra le migliori a cadere. E non contro una concorrente diretta, ma contro un’outsider non certo imbattibile come le Fiji. Il quinto appuntamento del torneo mondiale di rugby 7s, dunque, rischia di perdere una possibile protagonista, con gli USA che domani sono obbligati a battere nettamente il Canada e poi sperare nel computo della differenza punti per continuare il proprio cammino.

Con le altre favorite tutte vincenti, gli scontri che chiuderanno la fase a gironi questa notte saranno decisivi. Nel girone 1 a giocarsi un posto sicuro in semifinale saranno l’Inghilterra e la Nuova Zelanda, con le Black Ferns 7s che arrivano da tre successi consecutivi nelle tappe precedenti. Nel girone 2, come detto, il Canada è primo in solitaria e battere le americane garantirebbe il primo posto sicuro, mentre un ko rimetterebbe in gioco anche le Fiji, che sfideranno il debole Brasile. Infine, nel girone 3 a giocarsi tutto sono le forti australiane che affronteranno la sorpresa della stagione, la Francia. Viste le differenze punti, però, Australia e Francia sono in pole position per venir ripescate come migliore seconda.

SYDNEY 7S – CLASSIFICHE

Girone 1: Inghilterra, Nuova Zelanda 6; Russia, Giappone 2

Girone 2: Canada 6; Fiji, USA 4; Brasile 2

Girone 3: Australia, Francia 6; Irlanda, Spagna 2

ducciofumero@gmail.com

Foto: Shutterstock