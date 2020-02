Roma-Bologna oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni

Venerdì 7 Febbraio (ore 20.45) si giocherà Roma-Bologna, match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Primo anticipo di questo turno di campionato e sfida fondamentale soprattutto per i giallorossi che arrivano dalla brutta sconfitta di Sassuolo. Fonseca dovrà fare a meno dello squalificato Lorenzo Pellegrini e potrebbe ritrovare posto da titolare dopo tre mesi Javier Pastore. Assenze anche in casa Bologna e per questo motivo titolare in attacco ci sarà Barrow, con i rossoblu che sono in un ottimo momento.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Roma-Bologna, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

ROMA-BOLOGNA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 7 FEBBRAIO:

20.45 Roma-Bologna

ROMA-BOLOGNA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Diretta TV su DAZN 1 (canale 209 del pacchetto Sky)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BOLOGNA:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

