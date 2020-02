Roger Federer-Rafael Nadal, The Match in Africa: quando si gioca? Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Roger Federer e Rafael Nadal si affronteranno questa sera a Cape Town (Sudafrica) in un incontro di esibizione. “The Match in Africa” sarà seguito da ben 50mila spettatori, diventando così la partita di tennis col pubblico più numeroso della storia: si preannuncia una sfida estremamente appassionante e avvincente, non ci sarà un trofeo in palio ma nessuno vorrà perdere e la rivalità tra due grandi fuoriclasse della racchetta vivrà un nuovo capitolo. Si incroceranno il numero 2 e il numero 3 del ranking ATP, i precedenti sono in favore dello spagnolo (24 a 16) anche se recentemente è stato lo svizzero a ottenere i migliori risultati.

Lo scopo della contesa è estremamente lodevole, l’intero incasso verrà infatti devoluto in beneficenza: a beneficiarne sarà la Fondazione di Roger Federer che sostiene i bambini più poveri in Africa e li supporta nei loro percorsi di istruzione. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roger Federer-Rafael Nadal, match di esibizione a Cape Town. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e su Eurosport, in diretta streaming su supertennis.tv e su Eurosport Player.

ROGER FEDERER-RAFAEL NADAL, THE MATCH IN AFRICA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 7 FEBBRAIO:

19.30 “The Match in Africa” – Roger Federer vs Rafael Nadal

ROGER FEDERER-RAFAEL NADAL, COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis e su Eurosport.

Diretta streaming su supertennis.tv e su Eurosport Player.

