Rally Svezia 2020: Elfyn Evans al comando dopo quattro speciali davanti a Tanak e Rovanpera, 6° Neuville

Il Rally di Svezia 2020 è cominciato nel segno di Elfyn Evans, una delle rivelazioni più sorprendenti di questo avvio del Mondiale WRC, giunto in Scandinavia per la seconda tappa della stagione dopo l’opening di Montecarlo. Il britannico della Toyota è partito forte nella prima vera giornata di gara, aggiudicandosi ben due prove speciali su quattro e prendendosi la leadership della classifica overall con un margine di 8.5 sul primo degli inseguitori.

Evans, alla guida di una Toyota, si è imposto nella SS2 “Hof-Finnskog 1” e nella SS4 “Nyckelvattnet 1” raccogliendo anche due ottime piazze d’onore parziali nelle altre due prove disputate. L’estone Ott Tanak (Hyundai), campione del mondo in carica, è rimasto in scia al rivale britannico facendo segnare il miglior tempo nella SS3 “Finnskogen 1” e nella SS5 “Torsby Sprint 1″ ma ha pagato dazio nella SS4 perdendo ben 8” dal leader, sostanzialmente il ritardo accusato a fine giornata.

Ottima terza piazza assoluta per il rookie finlandese Kalle Rovanpera (Toyota), staccato di 14.3 dalla vetta al termine di un day-1 molto solido e regolare davanti al sei volte campione iridato Sebastien Ogier, quarto a 17.8 sempre al volante di una Toyota Yaris. Oltre 20″ di ritardo dalla testa per il finlandese Esapekka Lappi, quinto a 20.9 con la prima delle Ford, sesta posizione invece per un opaco Thierry Neuville (Hyundai), vincitore del rally monegasco ma già a 23.6 di distacco dal primo posto. Peccato per il finlandese Jari-Matti Latvala, quattro volte vincitore di questo rally, costretto al ritiro nella terza prova odierna e dunque fuori dai giochi per la classifica generale.

CLASSIFICA RALLY SVEZIA 2020 DOPO LA PRIMA GIORNATA:

