Pentathlon, International Budapest Indoor 2020: 15° Giorgio Malan, 34° Matteo Cicinelli

Si è disputata oggi la finale maschile dell’International Budapest Indoor 2020 di pentathlon moderno, prova che ha assegnato punti per il ranking olimpico che qualifica a Tokyo 2020. In Ungheria, due erano gli italiani al via tra i migliori 36, con Giorgio Malan che si è classificato 15°, mentre Matteo Cicinelli è giunto 34°.

Fa festa la Germania, che oggi centra la doppietta con Marvin Faly Dogue, che centra il successo con 1500 punti e 5″ di margine sul connazionale Fabian Liebig, secondo (1495). Più staccati tutti gli altri concorrenti, ed a completare il podio è il britannico Joseph Choong, che arriva terzo a 27″ (1473).

Il migliore degli italiani è Giorgio Malan, che dopo buone prove nella scherma e nel nuoto, perde qualche punto nell’equitazione, ma è nel laser run la vera nota negativa, per il 15° posto finale con un ritardo di 1’20” (1420), mentre Matteo Cicinelli, dopo un’ottima prestazione nel nuoto, incappa in una giornata storta nella scherma e nell’equitazione per poi far segnare il tempo più alto nel laser run e chiudere 34° a 3’17” (1303).

FINALE MASCHILE

Foto: FIPM