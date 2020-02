Pallanuoto, Settebello premiato come miglior team del 2019 dalla FINA

Per la prima volta nella storia da quando i premi della FINA non sono più dedicati individualmente ai pallanuotisti ma sono diventati riconoscimenti per le squadre, l’Italia maschile, allenata da Sandro Campagna, vincitrice dei Mondiali 2019, è stata nominata “Miglior squadra dell’anno“.

Grazie all’oro di Gwangju il Settebello ha ottenuto il premio dalla FINA, che ha definito la decisione “Una scelta ovvia“, così come allo stesso modo è stato assegnato il riconoscimento agli USA in campo femminile, dove per le statunitensi si tratta però della quinta vittoria del premio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CHE CELEBRA IL SETTEBELLO

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse