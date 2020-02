Pallamano, Serie A femminile 2020: Brixen vince ancora, tutto ok per Salerno e Oderzo

Prosegue la Serie A di pallamano femminile 2020, che vede ancora in testa alla classifica il Brixen, che supera non senza problemi il Mestrino per 24-21, grazie alle 8 reti di Giada Babbo, che contrastano le 9 segnature di Giovanna Lucarini, top scorer dell’incontro.

Successo risicato anche per la Jomi Salerno campione in carica, giustiziera per 27-23 del Cassano Magnago, mentre regge il passo anche la Mechanic System Oderzo, vittoriosa 28-24 in trasferta contro la Oj Solution Nuoro, con il quadro chiuso dal 28-26 del Leno sulla Suncini Ariosto Ferrara, in quella che è la seconda gioia stagionale della compagine lombarda.

I risultati di giornata:

GIORNO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 15 febbraio Oj Solution Nuoro – Mechanic System Oderzo 24-28 Download PDF 15 febbraio Mestrino – Sudtirol Brixen 21-24 Download PDF 15 febbraio Leno – Suncini Ariosto Ferrara 28-26 Download PDF 16 febbraio Cassano Magnago – Jomi Salerno 23-27 Download PDF

La classifica aggiornata:

Sudtirol Brixen 22 pti, Mechanic System Oderzo 21, Jomi Salerno 21, Alì-Best Espresso Mestrino 17, Cassano Magnago 14, Suncini Ariosto Ferrara 10, Casalgrande Padana 9, Leno 4, Oj Solution Nuoro -1

