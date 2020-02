Pallamano, Serie A 2020: cade Conversano, colpaccio del Cassano Magnago

Nuova giornata di gare nella Serie A di pallamano maschile, che ha visto il clamoroso tonfo del Conversano, capolista, ma sconfitto dal Cassano Magnago al Pala Tacca per 29-24, grazie ai 7 gol di Giacomo Savini. I lombardi sono ora in terza posizione, dietro al Bolzano, giustiziere 33-19 del Pressano, ma insediati dalla Ego Siena, vittoriosa 31-20 della Mfoods Carburex Gaeta.

In una classifica cortissima segue allora la Raimond Sassari, che ha superato 26-24 la Sparer Eppan in trasferta, con il Brixen che invece si è preso i due punti contro la Junior Fasano, per 40-26. Vince anche Merano, per 26-23 sulla Metelli Cologne, per via anche delle 8 reti di Bogdan Petricevic, con il quadro chiuso dal preziosissimo 29-23 del Trieste contro il Fondi.

I risultati di giornata:

La classifica aggiornata:

Conversano 30 pti, Bolzano 28, Cassano Magnago 27, Siena 26, Raimond Sassari 25, Brixen 24, Pressano 17, Merano 16, Junior Fasano 13, Banca Popolare di Fondi 11, Sparer Eppan 10, MFoods Carburex Gaeta 10, Trieste 10, Metelli Cologne 5

Foto: FIGH