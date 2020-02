Pallamano: Conversano vince e consolida il primato nella Serie A maschile, Pressano supera la Ego Siena

Va in archivio la sedicesima giornata della Serie A di pallamano maschile 2020, e lo fa nel segno, ancora una volta, del Conversano, capace di sconfiggere il Trieste al Pala Chiarbola in un vero e proprio derby d’Italia, per 31-30, al termine di una partita molto difficile, e risolta solamente nelle battute finali.

Alessandro Fusina supera invece il proprio passato, con il suo Pressano che piega la Ego Siena per 27-22, facendo raggiungere i toscani al secondo posto dal Bolzano, vittorioso 26-25 nel derby altoatesino contro il Brixen. Regge a fatica il passo il Cassano Magnago, giustiziere 24-23 della Mfoods Carburex Gaeta, mentre la Raimond Sassari inguaia la Metelli Cologne, superandola per 34-25.

Fuochi d’artificio tra Alperia Merano e Fondi, in una sfida culminata sul 28-28, con il quadro chiuso dal successo dell’Eppan sulla Junior Fasano nel posticipo.

I risultati di giornata:

Loading...

Loading...

GIORNO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 1 febbraio Raimond Sassari – Metelli Cologne 34-25 Download PDF 1 febbraio Trieste – Conversano 30-31 Download PDF 1 febbraio Brixen – Bozen 25-26 Download PDF 1 febbraio Alperia Merano – Banca Popolare Di Fondi 28-28 Download PDF 1 febbraio Pressano – Ego Siena 27-22 Download PDF 1 febbraio Cassano Magnago – MFoods Carburex Gaeta 24-23 Download PDF 2 febbraio Sparer Eppan – Junior Fasano 40-35

La classifica aggiornata:

Conversano 28 pti, Siena 24, Bolzano 24, Cassano Magnago 23, Brixen 22, Raimond Sassari 21, Pressano 17, Merano 14, Junior Fasano 13, Sparer Eppan 10, Banca Popolare di Fondi 9, MFoods Carburex Gaeta 8, Trieste 7, Metelli Cologne 4

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIGH