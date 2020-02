Orari partite Serie A calcio oggi (15 febbraio): tv, streaming, calendario, programma DAZN e Sky

Dopo la pausa per la Coppa Italia riprende questa settimana la Serie A di calcio 2020, e lo fa con tre anticipi molto interessanti, a cominciare dall’incontro tra Lecce e SPAL delle ore 15.00, quando le due formazioni andranno a caccia dei tre punti, fondamentali nella rincorsa alla salvezza, in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, ed in streaming su Sky Go.

L’emittente satellitare si aggiudica inoltre la partita delle 18.00, quella tra Bologna e Genoa, che rinnoverà una delle più antiche rivalità del Bel Paese, mentre alle ore 20.45 toccherà ad Atalanta e Roma chiudere il programma, questa volta su DAZN, piattaforma streaming accessibile in abbonamento su pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet, al costo di 9,99€ al mese.

Il calendario completo di oggi (sabato 15 febbraio 2020):

15/2 15.00 Lecce-SPAL Sky 15/2 18.00 Bologna-Genoa Sky 15/2 20.45 Atalanta-Roma DAZN

Foto: LaPresse