Nuoto sincronizzato, la nuova coppia Minisini/Ruggiero incata nel duo misto, Linda Cerruti vedette degli Assoluti 2020

Lo Stadio del Nuoto di Riccione è stato teatro degli Assoluti invernali del nuoto sincronizzato e lo spettacolo non è mancato. Un evento dal sapor di novità quello della danza in piscina, soprattutto per quanto riguarda il campione del mondo a Budapest nel 2017 e l’argento a Gwangju nel 2019 Giorgio Minisini. L’azzurro, riferimento nel duo misto, ha iniziato una nuova avventura in coppia con Lucrezia Ruggiero, dopo l’addio alle gare di Manila Flamini. Un nuovo connubio iniziato con il piede giusto, valso il titolo tricolore nel programma del libero (duo misto) con il punteggio di 88.200. A completare il podio Federica Sala/Nicolò Ogliari (85.500) e Giorgia Mazzariello/Massimo Tapparelli.

Routine “free” dal sapor di conferma nel duo. Le compagne di una vita in acqua Linda Cerruti e Costanza Ferro si sono aggiudicate il successo con il buon punteggio di 93.800 (27.900 nell’esecuzione, 37.600 nell’impressione artistica e 28.300 nelle difficoltà). Alle loro spalle hanno concluso Enrica Piccoli/Francesca Zunino (88.767) e Costanza Di Camillo/Marta Murru (88.200). Nel solo, sempre routine “free”, Cerruti ha posto il proprio sigillo con 93.500, precedendo Beatrice Callegari (90.500) e Francesca Deidda (90.133). Una dimostrazione di forza e classe della ligure, capace come sempre di disimpegnarsi piuttosto bene nel suo fitto programma di gare.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO SINCRONIZZATO

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse