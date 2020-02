Novara-Commercecon Lodz in tv oggi: orario, programma, streaming Champions League volley femminile

Oggi martedì 18 febbraio si gioca Novara-Commercecon Lodz, match valido per la Champions League 2020 di volley femminile. Al PalaIgor si conclude la fase a gironi, le Campionesse d’Europa vanno a caccia della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. Le piemontesi, reduci dalla cocente sconfitta contro Conegliano in campionato, sono obbligate a vincere per conquistare il primo posto nel raggruppamento e aver così la certezza del passaggio del turno. In caso di sconfitta rischierebbero infatti il sorpasso da parte di Stoccarda che non dovrebbe avere problemi contro il fanalino di coda Yuzhny. In quel caso le ragazze di coach Massimo Barbolini dovranno sperare di essere tra le tre migliori seconde per proseguire il proprio cammino nella competizione. Dall’altra parte della rete ci sarà l’agguerrita formazione polacca che deve assolutamente vincere e sperare che lo Stoccarda perda.

Novara avrà bisogno delle migliori Elitsa Vasileva, Jovana Brakocevic, Cristina Chirichella per uscire vittoriose da questo impegnativo confronto. Dall’altra parte della rete ci sarà l’agguerrita formazione polacca che deve assolutamente vincere e sperare che lo Stoccarda perda. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Novara-Commercecon Lodz, match valido per la Champions League 2020 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

NOVARA-LODZ, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO:

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs LKS Commercecon Lodz

NOVARA-LODZ, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Foto LPS/Flavio Pavanello