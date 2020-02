NBA 2020, i risultati della notte (1 febbraio): Lakers, niente vittoria per Kobe. Successi per Melli e Gallinari, show di Irving

Si sono disputati nella notte 7 match della NBA e in campo sono tornati anche i Los Angeles Lakers, per la prima volta sul parquet dopo la tragedia che ha portato via Kobe Bryant. E in una notte molto particolare sono arrivati i ko proprio di Los Angeles, ma anche quelli di Milwaukee e di Dallas. Successi, invece, per i Pelicans e i Thunder.

Era un ritorno in campo difficile allo Staples Center per i Los Angeles Lakers dopo la morte improvvisa di Kobe Bryant. Difficile giocare, difficile pensare alla partita mentre tutti stanno onorando il grande campione. E la stanchezza, anche mentale e psicologica, i Lakers la sentono nel secondo tempo contro i Portland Trail Blazers. Trascinati dai 48 punti e 10 assist di Damian Lillard, infatti, gli ospiti allungano a cavallo del terzo e quarto quarto, poi controllano e obbligano i Lakers all’undicesimo stop stagionale.

Cadono i primi della classe, i Milwaukee Bucks, in casa contro i Denver Nuggets, e lo fanno nonostante i 31 punti e 16 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Un match che i Nuggets vincono in rimonta, grazie a un ottimo finale di primo tempo, ma soprattutto un terzo quarto dominato e chiuso sul 40-24 e che, di fatto, ha chiuso i giochi. Per Milwaukee si interrompe, così, la striscia vincente di successi. Continua, invece, il periodo non facile per Dallas, con i Mavericks sconfitti dagli Houston Rockets. Pesa l’assenza di Luka Doncic ai texani, che senza il loro leader inseguono i Rockets per tutta la partita. I ragazzi di Mike D’Antoni arrivano anche a +18, con un James Harden in grande spolvero e autore di 35 punti e 16 rimbalzi.

Sorride la notte ai colori italiani. I New Orleans Pelicans di Nick Melli battono nettamente i Memphis Grizzlies e li avvicinano in classifica, con i playoff che ora restano difficilissimi, ma non più un miraggio. Merito, sicuramente, di Zion Williamson, che ha dato un’altra impronta alla squadra, ma va sottolineato come ultimamente Niccolò Melli sia entrato costantemente nelle turnazioni dei Pelicans e anche questa notte ha segnato 10 punti, con 5 rimbalzi, in 18 minuti di match. Vince anche Danilo Gallinari e gli Oklahoma City Thunder allungano proprio su Memphis in classifica e sono pienamente in zona playoff. I Thunder si impongono di stretta misura a Phoenix e ancora una volta è Danilo Gallinari protagonista. L’azzurro è il miglior marcatore dei suoi con 27 punti, e a 3 secondi dalla fine mette i due liberi del +4 che chiudono il discorso.

Nelle ultime due partite della nottata bella vittoria per i Toronto Raptors, che espugnano il campo dei Detroit Pistons. Match mai in discussione, con Toronto andata avanti anche di +23 e Pascal Siakam miglior realizzatore con 30 punti. Infine, vittoria d’oro per i Brooklyn Nets, che battono nettamente dei concorrenti diretti alla zona playoff, i Chicago Bulls. Show in campo di Kyrie Irving, che trascina i Nets grazie ai suoi 54 punti.

RISULTATI NBA 1 febbraio

Detroit Pistons – Toronto Raptors 92-105

Houston Rockets – Dallas Mavericks 128-121

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 133-118

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 139-111

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder 107-111

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 115-127

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 119-127

Foto: LaPresse