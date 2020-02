Napoli-Barcellona, quando si gioca? Date andata e ritorno, orari, tv, streaming, diretta Canale 5

Dopo la lunga pausa invernale riservata alle varie competizioni nazionali, sta per tornare finalmente la magia della Champions League 2019-2020. A partire da questa settimana cominceranno infatti gli ottavi di finale d’andata, con tre squadre italiane ancora in corsa per il successo finale. Una di queste è il nuovo Napoli di Gennaro Gattuso, chiamato ad una vera e propria impresa sportiva per avere la meglio nel doppio confronto sul Barcellona di Lionel Messi e compagni.

L’andata si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli martedì 25 febbraio alle ore 21.00 con diretta tv su Canale 5 (in chiaro) e su Sky Sport 1, mentre il ritorno si disputerà al “Camp Nou” di Barcellona mercoledì 18 marzo alle ore 21.00 con diretta tv su Sky Sport 1 e diretta streaming su Sky Go. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale di entrambe le sfide.

PROGRAMMA, ORARI E TV DOPPIO CONFRONTO NAPOLI-BARCELLONA

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

ore 21.00 Napoli-Barcellona (diretta tv su Canale 5 e Sky Sport 1)

MERCOLEDÌ 18 MARZO

ore 21.00 Barcellona-Napoli (diretta tv su Sky Sport 1)

Foto: Lapresse