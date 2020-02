MotoGP, dove vedere in tv il Mondiale 2020 e quali gare saranno gratis e in chiaro su TV8. Orari e programma

Con l’avvio ufficiale dei test pre-stagionali di Sepang si può dichiarare aperta la stagione 2020 della MotoGP. Si annuncia una annata ancora una volta emozionante e vibrante, con un unico comune denominatore: sarà Marc Marquez contro tutti. Il campione del mondo è pronto a ribadire per l’ennesima volta la sua forza e starà quindi ai rivali, dalla Ducati alla Yamaha passando per la Suzuki, rendere pan per focaccia allo spagnolo

Sarà un campionato davvero lunghissimo. Le gare passano da 19 a 20 con l’inserimento del Gran Premi di Finlandia al KymiRing, per un calendario sempre più fitto e intenso. Si partirà, come consuetudine, dal Gran Premio del Qatar di Losail l’8 marzo, mentre si concluderà a Valencia a metà novembre. L’Italia sarà protagonista con due appuntamenti: Mugello e Misano, mentre la Spagna proporrà il classico poker con Jerez de la Frontera, Barcellona, Aragon e proprio il Ricardo Tormo in chiusura di stagione.

IN TV — Tutto il Mondiale MotoGP sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport con il canale Sky Sport MotoGP (208) come punto di riferimento. TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre) proporrà sei gare in diretta, le altre 14 in differita, come per le qualifiche. Non sono ancora stati ufficializzati quali appuntamenti si potranno seguire live ed in chiaro.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALE MOTOGP 2020

1 QATAR GP Losail International Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 6 marzo

ore 11.50-12.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 12.45-13.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 16.10-16.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 17.05-16.45, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 18.00-18.45, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Sabato 7 marzo

ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 8 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 12.40-13.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 13.10-13.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 15.00, Moto3, Gara, diretta

ore 16.20, Moto2, Gara, diretta

ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta

2 THAILANDIA GP Chang International Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 20 marzo

ore 04.00-04.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 04.55-05.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 05.55-06.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 08.15-08.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 09.10-09.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 10.10-10.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 21 marzo

ore 04.00-04.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 04.55-05.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 05.55-06.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 07.35-07.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 08.00-08.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 08.30-09.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 09.10-09.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 09.35-09.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 10.05-10.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 10.30-10.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 22 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 03.40-04.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 04.10-04.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 04.40-05.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 06.00, Moto3, Gara, diretta

ore 07.20, Moto2, Gara, diretta

ore 09.00, MotoGP, Gara, diretta

3 AMERICAS GP Circuit of the Americas (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 3 aprile

ore 11.50-12.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 12.45-13.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 16.10-16.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 17.05-16.45, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 18.00-18.45, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Sabato 4 aprile

ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 5 aprile (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 12.40-13.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 13.10-13.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 15.00, Moto3, Gara, diretta

ore 16.20, Moto2, Gara, diretta

ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta

4 ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 17 aprile

ore 13.00-13.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 13.55-14.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 14.55-15.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 17.15-17.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 18.10-18.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 19.10-19.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 18 aprile

ore 13.00-13.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 13.55-14.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 14.55-15.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 16.35-16.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 17.00-17.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 17.30-18.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.10-18.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.35-18.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 19.05-19.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 19.30-19.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 19 aprile (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 14.40-15.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 15.10-15.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 15.40-16.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 17.00, Moto3, Gara, diretta

ore 18.20, Moto2, Gara, diretta

ore 20.00, MotoGP, Gara, diretta

5 SPAGNA GP Circuito de Jerez-Ángel Nieto (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 1° maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 2 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 3 maggio (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

6 FRANCIA GP Le Mans (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 15 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 16 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 17 maggio (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

7 ITALIA GP Autodromo di Mugello (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 29 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 30 maggio (diretta anche in chiaro su TV8 delle qualifiche)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 31 maggio (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8 delle gare)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

8 CATALOGNA GP Circuit de Barcelona-Catalunya (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 5 giugno

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 6 giugno (diretta anche in chiaro su TV8 delle qualifiche)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 7 giugno (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8 delle gare)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

9 GERMANIA GP Sachsenring (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 19 giugno

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 20 giugno

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 21 giugno (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

10 OLANDA GP TT Circuit Assen (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 26 giugno

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 27 giugno (diretta anche in chiaro su TV8 delle qualifiche)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 28 giugno (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8 delle gare)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

11 FINLANDIA GP KYMIRING (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 10 luglio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 11 luglio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 12 luglio

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

12 REPUBBLICA CECA GP Automotodrom Brno (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 7 agosto

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 8 agosto

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 9 agosto (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

13 AUSTRIA GP Red Bull Ring – Spielberg (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 14 agosto

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 15 agosto

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 16 agosto (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

14 GRAN BRETAGNA GP Silverstone Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 28 agosto

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 29 agosto

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.05-16.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.30-16.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 30 agosto (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, Moto2, Gara, diretta

ore 15.30, MotoGP, Gara, diretta

15 SAN MARINO GP Misano World Circuit (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 11 settembre

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 12 settembre (diretta qualifiche anche su TV8)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 13 settembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

16 ARAGON GP MotorLand Aragon (diretta tv Sky Sport – dfferita TV8)

Venerdì 2 ottobre

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 3 ottobre (diretta qualifiche anche su TV8)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 4 ottobre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

17 GIAPPONE GP Twin Ring Motegi 20 ottobre (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 16 ottobre

ore 02.00-02.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 02.55-03.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 03.55-04.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 06.15-06.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 07.10-07.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 08.10-08.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 ottobre

ore 02.00-02.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 02.55-03.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 03.55-04.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 05.35-05.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 06.00-06.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 06.30-07.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 07.10-07.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 07.35-07.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 08.05-08.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 08.30-08.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 18 ottobre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 01.40-02.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 02.10-02.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 02.40-03.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 04.00, Moto3, Gara, diretta

ore 05.20, Moto2, Gara, diretta

ore 07.00, MotoGP, Gara, diretta

18 AUSTRALIA GP Phillip Island Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 23 ottobre

ore 01.00-01.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 01.55-02.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 02.55-03.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 05.15-05.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 06.10-06.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 07.10-07.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 24 ottobre

ore 01.00-01.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 01.55-02.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 02.55-03.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 04.35-04.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 05.00-05.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 05.30-06.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 06.10-06.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 06.35-06.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 07.05-07.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 07.30-07.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 25 ottobre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 00.40-01.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 01.10-01.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 01.40-02.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 02.00, Moto3, Gara, diretta

ore 03.20, Moto2, Gara, diretta

ore 05.00, MotoGP, Gara, diretta

19 MALESIA GP Sepang International Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 30 ottobre

ore 02.00-02.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 02.55-03.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 03.55-04.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 06.15-06.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 07.10-07.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 08.10-08.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 31 ottobre

ore 02.00-02.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 02.55-03.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 03.55-04.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 05.35-05.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 06.00-06.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 06.30-07.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 07.10-07.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 07.35-07.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 08.05-08.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 08.30-08.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 1° novembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 02.40-03.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 03.10-03.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 03.40-04.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 05.00, Moto3, Gara, diretta

ore 06.20, Moto2, Gara, diretta

ore 08.00, MotoGP, Gara, diretta

20 VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 17 novembre (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 13 novembre

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 14 novembre (diretta qualifiche anche su TV8)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 15 novembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Foto: Lapresse