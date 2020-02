Milan-Torino in tv oggi: orario, programma, streaming, formazioni

Oggi (17 febbraio) si disputerà il match tra Milan e Torino, sfida valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.45 presso lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Per il Milan è stata una settimana di delusioni cocenti: prima il derby, giocato meravigliosamente nel primo tempo e chiuso avanti per 0-2 e perso incredibilmente per 4-2 nella seconda metà di gara; poi la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, condotta fino al 90′ per poi subire il pareggio bianconero per via di un rigore procurato e trasformato da Cristiano Ronaldo. La squadra di Stefano Pioli avrà dunque voglia di riscatto e sarà ulteriormente motivata dalla possibilità di agganciare il sesto posto, che vuol dire zona Europa League. Periodo nero, invece, per il Torino, reduce da quattro sconfitte consecutive: Moreno Longo, che ha esordito sulla panchina granata con il brutto ko interno contro la Sampdoria, dovrà inventarsi qualcosa per risollevare la situazione.

La partita tra Milan e Torino sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e sarà altresì visibile in streaming su Sky Go.

MILAN-TORINO OGGI: ORARIO, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Lunedì 17 febbraio 2020

Ore 20.45: Milan – Torino

Guida tv – Diretta Sky Sport Serie A

Guida streaming – Diretta Sky Go

MILAN-TORINO: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Lyanco; Ansaldi, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. Allenatore: Moreno Longo.

Foto: LaPresse