Lotta: Sara Ettaki ed Enrica Rinaldi escono di scena all’esordio nei -53 kg e -72 kg agli Europei di Roma 2020

Giovedì da incubo fino a questo momento per i colori azzurri al PalaPellicone di Ostia, sede del Campionato Europeo 2020 di lotta. Dopo le premature sconfitte di Aurora Campagna, Arianna Carieri e Veronica Braschi, escono di scena all’esordio anche le ultime due italiane impegnate nelle eliminatorie odierne: Sara Ettaki ed Enrica Rinaldi. Per entrambe c’è ancora la speranza di essere ripescate e quindi di giocarsi la medaglia di bronzo nella prossima giornata, ma bisognerà attendere i risultati dei prossimi incontri.

Sara Ettaki, reduce dalla fantastica impresa di un mese fa in cui si aggiudicò il titolo italiano dei -53 kg (categoria olimpica) a soli 17 anni, ha fatto il suo esordio in un Europeo cedendo il passo all’ostica norvegese classe 1995 Silje Kippernes nel turno preliminare. La giovane azzurra si è fatta subito sorprendere dopo 10″ dall’attacco della scandinava ed è andata sotto 0-2, in seguito ha dovuto incassare altri due atterramenti (0-6 dopo 3’20”) e soprattutto il doppio rotolamento che ha messo la parola fine all’incontro dopo 3’40” per manifesta superiorità.

Enrica Rinaldi, entrata nel tabellone dei -72 kg (non olimpici) direttamente ai quarti di finale, è stata sconfitta dalla forte tedesca Maria Selmaier (trionfatrice dell’ultima tappa Ranking Series proprio a Ostia) con il punteggio di 0-6 ma ha comunque buone chance di ripescaggio. La nostra portacolori, dopo essere andata in svantaggio per 0-2 dopo 1’25”, ha retto egregiamente il confronto con l’avversaria tedesca non riuscendo però mai a metterla seriamente in difficoltà prima di subire nell’ultimo minuto altri due attacchi da 2 punti.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: LPS/Luigi Mariani