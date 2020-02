Karate, nel weekend la tappa di Premier League 2020 a Dubai: in palio punti pesanti per le Olimpiadi

La seconda tappa della Premier League 2020 di karate si svolgerà nel weekend in arrivo (14-16 febbraio) a Dubai (Emirati Arabi Uniti) e riunirà i migliori atleti del circuito, pronti a battagliare per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

L’evento in programma a Dubai sarà la prima portata di un trittico che sarà assolutamente decisivo per la qualificazione ai Giochi estivi giapponesi: dopo la tappa nella Penisola Araba, il calendario della World Karate Federation ha posto altri due snodi cruciali a Salisburgo (28 febbraio-1 marzo) e Rabat (13-15 marzo). Parliamo dunque di un appuntamento troppo importante per poter mancare e difatti circa 600 atleti, provenienti da non meno di 85 nazioni, hanno confermato la loro partecipazione: tra questi ci saranno quasi tutti i campioni in carica delle rispettive discipline e dieci (su dodici) dei Grand Winners 2019.

Mancano ormai meno di due mesi alla fatidica data del 6 aprile, nella quale i ranking verranno “congelati” e andranno ad assegnare in maniera definitiva i pass olimpici previsti in base al ranking (quattro posti per ogni categoria, più uno per la nazione ospitante). Mentre per alcuni atleti la qualificazione a Tokyo 2020 è ormai una semplice formalità (tra gli italiani, Viviana Bottaro, Mattia Busato e Luigi Busà), per altri ci sarà da combattere duramente fino alla fine per poter battere la concorrenza di rivali alle calcagna (tra gli italiani, Angelo Crescenzo e Silvia Semeraro).

La manifestazione a Dubai comincerà venerdì 14 febbraio alle ore 6.00 italiane (9.00 locali) e andrà avanti fino al pomeriggio di domenica, quando sono in programma le finali delle varie specialità. Di seguito il programma completo.

Loading...

Loading...

KARATE, PREMIER LEAGUE DUBAI 2020: IL PROGRAMMA

Venerdì 14 febbraio (Dalle ore 6.00 alle ore 16.45):

Kata individuale femminile [eliminazioni e semifinali]

Kata a squadre maschile [eliminazioni e semifinali]

Kumite individuale maschile (-60 kg, -67 kg, -75 kg) [eliminazioni e ripescaggi]

Kumite individuale femminile (-50 kg, -55 kg) [eliminazioni e ripescaggi]

Sabato 15 febbraio (Dalle ore 6.00 alle ore 16.30):

Kata individuale maschile [eliminazioni e semifinali]

Kata a squadre femminile [eliminazioni e semifinali]

Kumite individuale femminile (-61 kg, -68 kg, +68 kg) [eliminazioni e ripescaggi]

Kumite individuale maschile (-84 kg, +84 kg) [eliminazioni e ripescaggi]

Domenica 16 febbraio (Dalle ore 6.30 alle ore 13.30):

Finali per il terzo posto (tutte le specialità)

Finali per il primo posto (tutte le specialità)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL KARATE

antonio.lucia@oasport.it