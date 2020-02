Badminton, Europei a squadre Lievin 2020: la Spagna resta a punteggio pieno alla vigilia dell’ultimo confronto

Va in archivio la seconda giornata degli Europei a squadre di badminton: a Lievin, in Francia, si sono disputate altre due giornate del Girone 8 del torneo maschile, nel quale la Spagna, testa di serie del raggruppamento, ha battuto sia Israele che l’Italia per 4-1. Gli iberici restano a punteggio pieno in testa al girone con tre successi.

Negli altri due incontri di giornata la Bulgaria ha battuto per 3-2 l’Italia, poi la Croazia ha superato Israele con un netto 5-0. Domani gli azzurri sfideranno la Croazia nel quinto ed ultimo turno alle ore 10.00, mentre in contemporanea si giocherà Spagna-Bulgaria.

Risultati

Terza giornata

Bulgaria – Italia 3-2

Spagna [8] – Israele 4-1

Riposa: Croazia

Quarta giornata

Israele – Croazia 0-5

Spagna[8] – Italia 4-1

Riposa: Bulgaria

Classifica

1 Spagna [8] 3 (3 giocate)

2 Croazia 2 (3)

3 Bulgaria 2 (3)

4 Italia 1 (3)

5 Israele 0 (4)

Foto: FIBa