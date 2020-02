Lotta greco-romana: Freni, Maffezzoli, Minguzzi e Roccaro accedono ai ripescaggi per il bronzo negli Europei 2020

La prima giornata dei Campionati Europei 2020 di lotta è andata in archivio con l’Italia padrona di casa che rimane in corsa per la medaglia di bronzo con tutti e quattro gli atleti impegnati quest’oggi nelle eliminatorie della greco-romana. Domattina, a partire dalle ore 11.30, gli azzurri saliranno nuovamente sulle materassine del PalaPellicone di Ostia per provare a strappare la qualificazione per le finali (per il bronzo) della sessione serale.

Giovanni Freni, sconfitto ai quarti di finale dal giovane bulgaro Edmond Nazaryan, ha beneficiato della vittoria di quest’ultimo nella prima semifinale dei -55 kg accedendo di conseguenza al tabellone di ripescaggio per il bronzo. L’azzurro se la vedrà domani con il norvegese Snorre Lund con in palio un posto nella finale per il terzo posto contro l’azero Eldaniz Azizli.

Matteo Maffezzoli, dopo essere stato battuto agli ottavi dall’azero Sanan Suleymanov, ha strappato un posto nel tabellone di ripescaggio per la medaglia di bronzo nei -77 kg grazie alla cavalcata fino all’atto conclusivo del suo giustiziere. Il lottatore delle Fiamme Oro affronterà così il bulgaro Aik Mnatsakanian nel primo turno dei ripescaggi con all’orizzonte altre due sfide da vincere nell’ordine con il greco Georgios Prevolarakis e l’armeno Karapet Chalyan per poter salire sul gradino più basso del podio.

Chiusura di giornata favorevole anche per Mirco Minguzzi, ripescato nel tabellone per il bronzo nei -87 kg grazie alla vittoria in semifinale dell’ungherese Viktor Lorincz (il quale aveva battuto Minguzzi agli ottavi) sull’azero Islam Abbasov. Il nostro portacolori si giocherà le residue chance di podio affrontando il lituano Eividas Stankevicius con in palio il pass per la finale di consolazione contro Abbasov.

Ci sarà una seconda chance anche per El Mahdi Roccaro, eliminato all’esordio nei 130 kg dal forte georgiano Levan Arabuli e ripescato grazie al cammino di quest’ultimo fino all’atto conclusivo del torneo. L’atleta italiano incontrerà il tedesco Jello Krahmer ed in caso di vittoria accederà alla finale per il bronzo contro il finlandese Arvi Martin Savolainen.

Foto: Fijlkam