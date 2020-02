Lotta, Gianluca Talamo ai quarti, Abdellatif Mansour e Salvatore Diana subito eliminati agli Europei 2020 di Roma

Arriva finalmente un sorriso per l’Italia nella quinta giornata degli Europei di lotta 2020 in corso a Roma: avanza ai quarti Gianluca Talamo, che vince negli ottavi di finale della categoria di peso non olimpica dei -70 kg, mentre escono di scena all’esordio sulle materassine capitoline sia Abdellatif Mansour, impegnato negli ottavi di finale della categoria di peso olimpica dei -65 kg, sia Salvatore Diana, nel turno di qualificazione agli ottavi della categoria di peso non olimpica dei -79 kg.

Tutti i verdetti sono giunti prima del limite: nei -70 kg Gianluca Talamo si impone a poco di un minuto dalla fine per 11-1 sul kosovaro Alban Sopa, mentre nei -65 kg Abdellatif Mansour cede il passo rapidamente al romeno George Bucur, il quale domina per superiorità in meno di due minuti con incontro sospeso sul 12-1, infine nei -79 kg Salvatore Diana viene battuto ancora per superiorità da un romeno, dato che Omaraskhab Nazhmudinov lo batte per 14-3 a meno di un minuto dal termine.

Nei quarti di finale dei -70 kg Gianluca Talamo se la vedrà con il georgiano Mirza Skhulukhia.

Qualificazione agli ottavi

-79 kg Omaraskhab NAZHMUDINOV (ROU) df. Salvatore DIANA (ITA) by VSU1, 14 – 3

Ottavi di finale

-65 kg George BUCUR (ROU) df. Abdellatif MANSOUR (ITA) by VSU1, 12 – 1

-70 kg Gianluca TALAMO (ITA) df. Alban SOPA (KOS) by VSU1, 11 – 1

Quarti di finale

-70 kg Gianluca TALAMO (ITA) vs. Mirza SKHULUKHIA (GEO)

Foto: UWW