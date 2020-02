Lotta: Aurora Campagna sconfitta agli ottavi di finale nei -62 kg agli Europei di Roma 2020

Si interrompe per il momento al primo turno il cammino di Aurora Campagna nel tabellone dei -62 kg ai Campionati Europei 2020 di lotta, in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. La savonese classe 1998, vice-campionessa continentale in carica, è stata infatti sconfitta nell’incontro d’esordio agli ottavi di finale dalla forte azera Tatyana Omelchenko con il punteggio finale di 0-3. Adesso l’azzurra può solo sperare di essere ripescata nel tabellone per la medaglia di bronzo, ma sulla carta le speranze sembrerebbero risicate.

Avvio di combattimento estremamente tattico ed equilibrato, con entrambe le atlete in fase di studio per i primi due minuti, ma è Campagna la prima ad essere sanzionata per passività. Pochi secondi prima di incassare il punto del vantaggio per passività, Omelchenko sorprende la lottatrice italiana con un atterramento da 2 punti fondamentale ai fini dell’esito finale dell’incontro. Nella ripresa l’atleta delle Fiamme Oro non riesce mai ad impensierire la difesa dell’avversaria e viene punita ancora per passività, andando in svantaggio 0-3 e alzando di fatto bandiera bianca negli ultimi secondi della contesa.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Fijlkam