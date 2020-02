Lotta, Arianna Carieri eliminata nei ripescaggi dei -57 kg agli Europei di Lotta 2020 di Roma

Non inizia al meglio per l’Italia la quinta giornata degli Europei di lotta in corso a Roma: Arianna Carieri è stata infatti sconfitta nei ripescaggi della categoria di peso olimpica dei -57 kg, dove ha ceduto il passo alla svedese Sara Johanna Lindborg, che si è imposta ai punti con lo score di 9-4.

L’incontro vede l’azzurra partire bene, mettendo subito a segno una proiezione da 4 punti, ma la svedese reagisce trovando il 3-4 grazie ad un paio di prese già nel primo minuto del confronto. Il punteggio rimane invariato fino all’ultimo minuto della sfida, quando la svedese si impone grazie ad una presa e a due successivi rotolamenti che portano lo score sul definitivo 9-4.

Ripescaggi -57 kg

Sara Johanna LINDBORG (SWE) df. Arianna CARIERI (ITA) by VPO1, 9 – 4

Foto: FIJLKAM